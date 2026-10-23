Tampil Impresif, Kiper Madura United Tetap Merendah Usai Bikin Persib Frustrasi

JAKARTA - Kiper Madura United FC, Angga Saputra, tampil impresif saat klubnya berhasil mengalahkan Persib Bandung. Ia mampu menjaga gawang Madura United dari kebobolan setelah dibombardir Persib Bandung.

1. Madura United Bungkam Persi

Madura United menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10/2026) malam. Tuan rumah menang 1-0 atas Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026-2027.

Hasil ini tak terlepas dari penampilan gemilang Angga Saputra di bawah mistar gawang Madura United. Meski Persib Bandung terus menginisiasi serangan sejak menit pertama, kiper yang akrab disapa Cecep itu tampil tangguh untuk menjaga gawang Madura United tetap steril.

Dalam pertandingan tersebut, Persib Bandung melepaskan total 21 tembakan, dengan enam di antaranya mengarah ke gawang. Namun, sederet peluang yang didapatkan Maung Bandung belum mampu menggetarkan jala gawang klub berjuluk Laskar Sape Kerrab.

Sebaliknya, Madura United hanya mencatatkan 12 tembakan dengan empat di antaranya tepat sasaran. Namun, salah satu peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol oleh penyerang asing Dimitar Mitkov menjelang berakhirnya waktu normal.

Gol tersebut menjadi pembeda pada pertandingan itu. Di tengah gempuran Persib, ketangguhan Angga Saputra memastikan keunggulan Madura United tetap terjaga hingga peluit panjang dibunyikan.

Kiper Madura United FC Angga Saputra (Instagram/@maduraunited.fc)

2. Tetap Merendah

Pemain berusia 33 tahun ini menjelaskan, hasil positif dan pencapaian gemilang merupakan kerja keras semua elemen di tim. Ini termasuk dukungan suporter, terutama yang hadir langsung ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

"Ini bukan hanya soal saya, tapi semuanya. Semua kerja untuk ini. Semoga bisa terus solid dan membawa Madura United terus lebih baik dan konsisten," ucapnya, dikutip dari laman iLeague, Jumat (23/10/2026).