Rekap Hasil Super League 2026-2027: PSM Bungkam Persebaya, Persik Tundukkan PSS Sleman

JAKARTA - PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya, sementara Persik Kediri mampu membungkam menekuk PSS Sleman. Dua laga itu merupakan lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 yang berlangsung pada Kamis (22/10/2026) sore.

1. PSM Bungkam Persebaya

PSM Makassar menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam laga tersebut, kedua tim saling jual beli serangan.

Namun, Juku Eja -julukan PSM Makassar- yang berstatus sebagai tuan rumah bermain lebih efektif. Serangan PSM Makassar beberapa kali merepotkan tim tamu.

Pada menit ke-74, Juku Eja akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Gol tercipta lewat bunuh diri dari Yuran Fernandes, PSM Makassar unggul 1-0.

PSM vs Persebaya (Instagram/@psm_makassar)

Setelah gol tersebut, Persebaya bermain lebih agresif sehingga mendapat penalti pada menit akhir. Drama sempat terjadi. Alex Martins yang menjadi eksekutor dua kali gagal menjalankan tugasnya.

Kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama, menepis tendangan pertama. Wasit memutuskan penalti harus diulang lantaran Reza sudah bergerak lebih dulu.

Alex Martins kemudian kembali mengambil penalti tersebut. Hebatnya, tendangan pemain asal Brasil itu kembali ditepis Reza Arya. Keunggulan PSM Makassar pun bertahan hingga pertandingan selesai.