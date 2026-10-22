Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rekap Hasil Super League 2026-2027: PSM Bungkam Persebaya, Persik Tundukkan PSS Sleman

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |18:02 WIB
Rekap Hasil Super League 2026-2027: PSM Bungkam Persebaya, Persik Tundukkan PSS Sleman
Rekap Hasil Super League 2026-2027: PSM Bungkam Persebaya, Persik Tundukkan PSS Sleman (Instagram/@persikfcofficial)
A
A
A

JAKARTA - PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya, sementara Persik Kediri mampu membungkam menekuk PSS Sleman. Dua laga itu merupakan lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027 yang berlangsung pada Kamis (22/10/2026) sore.

1. PSM Bungkam Persebaya

PSM Makassar menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam laga tersebut, kedua tim saling jual beli serangan.

Namun, Juku Eja -julukan PSM Makassar- yang berstatus sebagai tuan rumah bermain lebih efektif. Serangan PSM Makassar beberapa kali merepotkan tim tamu.

Pada menit ke-74, Juku Eja akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Gol tercipta lewat bunuh diri dari Yuran Fernandes, PSM Makassar unggul 1-0.

PSM vs Persebaya (Instagram/@psm_makassar)
PSM vs Persebaya (Instagram/@psm_makassar)

Setelah gol tersebut, Persebaya bermain lebih agresif sehingga mendapat penalti pada menit akhir. Drama sempat terjadi. Alex Martins yang menjadi eksekutor dua kali gagal menjalankan tugasnya.

Kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama, menepis tendangan pertama. Wasit memutuskan penalti harus diulang lantaran Reza sudah bergerak lebih dulu.

Alex Martins kemudian kembali mengambil penalti tersebut. Hebatnya, tendangan pemain asal Brasil itu kembali ditepis Reza Arya. Keunggulan PSM Makassar pun bertahan hingga pertandingan selesai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/49/3249583/shin_tae_yong-x1ji_large.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Alasan Rizky Ridho Absen di Laga Persija Jakarta vs Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/49/3249581/persija_vs_arema_fc-6BEG_large.jpg
Dibantai Persija 1-5, Pelatih Arema FC Ungkap Biang Kerok Kekalahan Singo Edan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/49/3249538/persib_bandung-m2Lq_large.jpg
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persib Bandung di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/49/3249532/igor_tolic-pbTY_large.jpg
Madura United vs Persib Bandung, Igor Tolic Isyaratkan Rotasi Skuad
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/22/49/1763395/juara-umum-superstars-sportscar-series-2026-nadeem-rustombi-bersiap-taklukkan-balap-eropa-skb.webp
Juara Umum Superstars Sportscar Series 2026, Nadeem Rustombi Bersiap Taklukkan Balap Eropa
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/16/penyerang_persib_bandung_mariano_peralta.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Madura United Vs Persib di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement