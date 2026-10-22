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Shin Tae-yong Ungkap Alasan Rizky Ridho Absen di Laga Persija Jakarta vs Arema FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |17:04 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Alasan Rizky Ridho Absen di Laga Persija Jakarta vs Arema FC
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, membuat kejutan dengan tidak membawa Rizky Ridho serta Kyohei Yoshino pada laga kontra Arema FC (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, membuat kejutan dengan tidak membawa Rizky Ridho serta Kyohei Yoshino pada laga kontra Arema FC. Ternyata, ia punya alasan tersendiri.

Duel Persija Jakarta vs Arema FC itu merupakan matchday enam Super League 2026-2027. Laga dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

1. Tidak Ada dalam DSP

Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)

Suporter bertanya-tanya ketika nama Ridho tidak ada di starting 11. Bahkan, eks penggawa Persebaya Surabaya itu juga tidak ada di daftar susunan pemain (DSP)!

Shin mengatakan jadwal kompetisi yang padat memaksanya harus lihai dalam melihat kondisi pemain. Ia wajib pandai-pandai mengatur skuad agar tidak kehilangan banyak personel.

"Cedera mereka tidak terlalu serius, tetapi kami ingin menjaga kondisi dan kebugaran pemain sehingga memutuskan untuk tidak memasukkan mereka ke dalam susunan pemain," kata Shin, dikutip Kamis (22/10/2026).

 

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