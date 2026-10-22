Shayne Pattynama Belum Juga Main di Persija, Shin Tae-yong Akhirnya Buka Suara!

Shayne Pattynama Belum Juga Main di Persija, Shin Tae-yong Akhirnya Buka Suara! (Dok Okezone/Andri Bagus)

JAKARTA - Shayne Pattynama belum pernah masuk skuad Persija Jakarta hingga pekan keenam Super League 2026-2027. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, buka suara mengenai kondisi ini.

Saat Persija menghadapi Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, kemarin, Shayne Pattynama hanya menonton dari tribun penonton. Klub berjuluk Macan Kemayoran memenangi laga itu dengan skor telak 5-1.

1. Penjelasan Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengatakan, pemain yang masuk skuad berdasarkan kebutuhan skema permainan tim dalam setiap laga. Karena itu, ada pertimbangan yang membuat pemain Timnas Indonesia itu belum mendapatkan menit bermain di Persija.

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Saat ini pada posisi bek kiri Persija dihuni Dony Tri Pamungkas dan Pratama Arhan. Shin Tae-yong bahkan sempat menurunkan Rio Fahmi dan Kerim Memija yang biasa bermain di sektor kanan sebagai bek kiri.

"Sementara itu, keputusan mengenai Shayne berkaitan dengan pertimbangan taktik," kata Shin Tae-yong usai laga.

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan persaingan untuk menembus skuad utama memang sangat kompetitif. Jadi, para pemain harus menunjukkan kualitas dan kerja keras dalam latihan.