Bali United Jadi Tim Paling Produktif di Super League 2026-2027, Pelatih Beberkan Rahasianya

JAKARTA - Bali United menjadi tim paling produktif hingga pekan keenam Super League 2026-2027. Total 19 gol telah dicetak tim asuhan Johnny Jansen tersebut. Bali United mencetak rata-rata 3 gol di tiap pertandingan.

1. Paling Produktif

Bali United berhasil memaksimalkan laga kandang mereka sejauh ini. Dari 4 laga kandang di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali United selalu menang. Bahkan, klub berjuluk Serdadu Tridatu itu mampu menang dengan telak.

Setelah menang tipis 2-1 atas PSS Sleman di laga pembuka, Bali United menghajar Isenmulang Kalteng (4-1), Persijap Jepara (6-1), dan teranyar Garudayaksa (5-0).

Khusus kemenangan pada laga terakhir, pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai hasil tersebut merupakan buah dari kedisiplinan menjalankan rencana permainan yang terus dibangun sejak pramusim.

Dia menekankan penguasaan bola bukan sekadar cara mengendalikan pertandingan, melainkan juga bagian dari strategi untuk membuka ruang di pertahanan lawan.

“Hasilnya sangat bagus, apalagi bisa mencetak lima gol di kandang sendiri. Kami banyak membahas hal ini selama pramusim, dalam setiap sesi latihan. Setiap kali kami mengadakan pertemuan dengan para pemain membicarakan rencana serta gaya permainan yang ingin kami terapkan," ujar pelatih asal Belanda itu, dikutip dari laman iLeague, Sabtu (24/10/2026).

Bali United hajar Garudayaksa FC 5-0 baliunitedfc

"Kami perlu lebih mendisiplinkan diri agar bisa terus menjalankan rencana tersebut setiap hari, di setiap momen pertandingan. Maksud saya, kami harus mampu menguasai bola lebih lama dalam tim seperti yang terlihat dan bermain di area lawan, sehingga lawan menjadi lelah karena harus terus mengejar bola," tuturnya.

Apalagi dengan tercipta lebih banyak ruang kosong membuat pemain mudah mendapatkan bola di lini tengah. Mereka mampu berputar, memberikan umpan, dan menciptakan peluang gol.

2. Pendekatan Bali United

Pendekatan yang dijelaskan Johnny terlihat dalam cara Bali United membangun serangan dan mempertahankan tekanan di area lawan.

Tim mampu menciptakan peluang sejak awal, meski harus menunggu hingga masa tambahan waktu babak pertama untuk memecah kebuntuan melalui Irfan Jaya.

Setelah turun minum, Bali United semakin efektif. Remco Balk memperbesar keunggulan pada menit ke-51, sebelum Queven Inacio mencetak dua gol pada menit ke-63 dan ke-75. Teppei Yachida kemudian menutup kemenangan lewat penalti pada menit ke-88.

Baginya, hasil besar bukan semata-mata tentang jumlah gol, melainkan bukti bahwa pemain mampu menerapkan prinsip permainan yang telah dilatih.

"Saya sangat bangga dengan apa yang saya lihat terutama terkait kedisiplinan dan cara kami bermain. Pujian besar untuk para pemain,” kata Johnny Jansen.