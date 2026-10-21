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Hasil Bali United vs Garudayaksa FC di Super League 2026-2027: Tuan Rumah Menang 5-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |17:30 WIB
Hasil Bali United vs Garudayaksa FC di Super League 2026-2027: Tuan Rumah Menang 5-0!
Bali United menang 3-0 atas Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
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BALI United mengalahkan Garudayaksa FC 5-0 dalam lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu (21/10/2026) sore WIB.

Berkat kemenangan ini, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- melesat ke posisi tiga klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 12 angka. Perolehan poin Bali United sama persis dengan Persija Jakarta di posisi dua. Bedanya, Persija Jakarta baru main lima kali dan akan melakoni laga keenam malam ini kontra Arema FC.

Bali United hajar Garudayaksa FC 5-0. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United hajar Garudayaksa FC 5-0. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama 

Bali United tampil ngotot sejak awal laga agar unggul lebih dahulu atas Garudayaksa FC. Namun, Garudayaksa FC memberikan perlawanan cukup ketat.

Sampai pertengahan babak pertama, Bali United dan Garudayaksa FC kompak menciptakan beberapa peluang. Namun, kedua tim belum mampu membuka gol mereka.

Pada menit ke-45+2, Bali United akhirnya memecahkan kebuntuan. Gol pembuka Bali United dicetak Irfan Jaya memaksimalkan umpan Teppei Yachida. Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Bali United unggul 1-0 atas Garudayaksa FC.

 

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