Jadwal Siaran Langsung Java United vs Bali United di Pekan Ke-5 Super League 2026-2027

JADWAL siaran langsung Java United vs Bali United di lanjutan pekan ke-5 Super League 2026-2027 sudah dirilis. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Jumat (16/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Fabio Lefundes Percaya Diri Java United Raih Kemenangan

Pelatih Java United Fabio Lefundes sudah tujuh kali melawan Bali United sejak memulai karier di Indonesia pada 2021. Pada dua pertemuan terakhir, Fabio Lefundes mencatatkan satu kemenangan dan satu kekalahan ketika menukangi Borneo FC.

Fabio Lefundes (kiri) optimistis Java United menang atas Bali United besok malam. (Foto: Media Java United)

Berkat persiapan yang sudah dilakukan dalam beberapa hari terakhir bersama Java United, Fabio Lefundes yakin skuad asuhannya memiliki peluang memetik kemenangan saat kembali melawan Bali United pada pekan kelima Super League 2026-2027.

“Respons pemain selama persiapan sangat baik. Kami yakin, para pemain bisa membawa Java United meraih kemenangan,” kata Fabio Lefundes kepada awak media yang menghadiri sesi jumpa pers di Stadion Jatidiri, Kamis (15/10/2026).

Persiapan matang tetap diupayakan oleh tim pelatih meski masa persiapan terbilang sedikit. Gustavo Franca dan kawan-kawan hanya memiliki tiga hari waktu persiapan setelah pertandingan melawan Borneo FC pada Minggu, 11 Oktober 2026.

“Pada latihan terakhir hari ini, kami akan mengingatkan informasi terkait rencana melawan Bali United. Jika Tuhan mengizinkan, kami akan meraih 3 poin,” ujar juru taktik asal Brasil tersebut.

Dari sisi pemain, Fahreza Sudin menyatakan kesiapan untuk berjuang melanjutkan tren positif. “Kami sudah menerapkan semua instruksi dan game plan yang diberikan pelatih di sesi latihan. Semoga, kami dapat mengaplikasikan dengan baik dan meraih kemenangan,” tutur Fahreza sebagai perwakilan pemain dalam sesi konferensi pers.