Rekap Hasil Super League 2026-2027: Java United Bungkam Borneo, PSS Hajar PSM

JAKARTA - Java United menundukkan Borneo FC dengan skor 2-1 pada keempat Super League 2026-2027 yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026). Sementara PSS mengalahkan PSM Makassar 3-0.

1. Java United Bungkam Borneo

Java United meraih kemenangan atas Borneo FC dalam pertandingan yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Kedua tim tampil menyerang sejak awal. Namun, hingga babak pertama berakhir dengan skor masih bertahan 0-0.

Memasuki babak kedua, Java United berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-48 melalui gol Kaio Nunes. Ia memaksimalkan umpan Kei Hirose untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Java United vs Borneo (Instagram/@java.utd)

Borneo FC kemudian merespons pada menit ke-65 melalui gol Marcos Astina. Gol tersebut membuat kedudukan kembali imbang 1-1 dan menjaga persaingan kedua tim tetap terbuka.

Java United akhirnya memastikan keunggulan pada menit ke-80 setelah Lukas Brambilla mencetak gol. Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-1 dan bertahan hingga pertandingan berakhir, sekaligus memastikan kemenangan tuan rumah atas Borneo FC.

2. PSS Hajar PSM

Sementara itu, PSS Sleman meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Super Elja tampil agresif dan mampu memanfaatkan peluang untuk mengamankan tiga poin.