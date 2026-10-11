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Thom Haye Enggan Terbawa Euforia Juara, Fokus Persib vs Dewa United

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |15:06 WIB
Thom Haye Enggan Terbawa Euforia Juara, Fokus Persib vs Dewa United
Thom Haye Enggan Terbawa Euforia Juara, Fokus Persib vs Dewa United (Dok Persib)
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BANDUNG - Thom Haye kini fokus membela Persib Bandung, setelah membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menyebut, keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup merupakan hal yang istimewa. Namun, ia tak mau larut dengan euforia juara itu.

1. Fokus ke Persib

Persib Bandung akan menghadapi Dewa United Banten FC di di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026).

Menurut Thom  Haye, prestasi manis bersama skuad Garuda merupakan pencapaian istimewa dan membanggakan masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Ia menolak anggapan trofi tersebut menjadi dorongan motivasi berlebih saat kembali ke lingkungan klub.

Thom Haye (Dok Persib)
Thom Haye (Dok Persib)

“Tidak ada motivasi ekstra, tapi tentu saja sangat senang karena kita meraih kemenangan bersama tim nasional, sesuatu yang sangat kami banggakan, juga berharap kami membuat banyak orang bangga,” ungkap Thom Haye, melansir laman Persib. 

Gelandang berusia 31 tahun itu memandang kewajiban membela negara dan tanggung jawab bersama klub profesional sebagai dua dunia yang memiliki tuntutan berbeda. Menjaga batas fokus di setiap panggung menjadi prinsip utama yang selalu dipegangnya sebagai pesepak bola profesional.

“Tetapi masalahnya adalah tim nasional dan klub adalah dua situasi yang berbeda. Jadi selalu seperti saat anda pergi ke tim nasional, anda mencoba fokus di sana. Kemudian ketika anda kembali, hanya ada satu hal dan itu adalah Persib,” ujarnya. 

 

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