Igor Tolic Waspadai Egy Maulana Vikri Jelang Laga Persib Bandung vs Dewa United

PELATIH Persib Bandung Igor Tolic mengakui Egy Maulana Vikri merupakan pemain berkualitas dan syarat pengalaman yang bisa merepotkan timnya. Namun, ia menegaskan skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tidak akan memberikan pengawalan khusus untuk pemain Dewa United tersebut.

Pertemuan Persib Bandung vs Dewa United tersaji di pekan keempat Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Egy Maulana Vikri saat membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

1. Paham Kualitas Egy Maulana Vikri

Igor Tolic mengatakan Egy Maulana Vikri berpotensi merepotkan pertahanan Persib Bandung di laga nanti. Namun, timnya tidak hanya mewaspadai Egy Maulana Vikri saja karena tim tamu juga banyak dihuni pemain berkualitas.

"Egy adalah pemain bagus dan selalu tampil terinspirasi di kota ini. Tidak ada pengawalan khusus untuknya, tapi dia jelas berbahaya," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Minggu (11/10/2026).

"Kendati demikian, Dewa United memiliki banyak pemain berkualitas lain yang juga harus diwaspadai," ujar juru taktik asal Kroasia tersebut.