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Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Igor Tolic Curhat Jadwal Padat Maung Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |10:55 WIB
Jelang Persib Bandung vs Dewa United, Igor Tolic Curhat Jadwal Padat Maung Bandung
Igor Tolic siap bawa Persib Bandung menang atas Dewa United. (Foto: Persib.co.id)
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PERSIB Bandung memiliki waktu persiapan terbatas menjelang pertandingan pekan keempat Super League 2026-2027 melawan Dewa United Banten FC. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, berupaya keras memaksimalkan sisa waktu yang ada sebelum laga tersebut.

Persib Bandung dijadwalkan bersua dengan Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memiliki waktu persiapan yang sangat singkat.

Marc Klok siap unjuk gigi di laga Persib vs Dewa United. (Foto: Persib.co.id)
Marc Klok siap unjuk gigi di laga Persib vs Dewa United. (Foto: Persib.co.id)

Kondisi ini terjadi karena Persib Bandung baru menjalani pertandingan melawan Port FC di ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027 pada Kamis 8 Oktober 2026. Tim pelatih pun memaksimalkan waktu yang tersisa untuk memulihkan kebugaran pemain sebelum kembali bertanding.

1. Atur Program Latihan

Igor Tolic mengatur program persiapan dengan fokus pada pemulihan fisik dan evaluasi taktik. Pelatih asal Kroasia itu berupaya keras untuk memaksimalkan sesi latihan, pertemuan tim, serta waktu istirahat sebelum menghadapi Dewa United.

“Persiapannya ya satu sesi pelatihan, pemulihan, pertemuan, dan besok adalah pertandingan. Jadi, ini adalah jadwalnya, kita harus mengikutinya, dan untungnya kita bermain di rumah, dan kita mempersiapkan sebaik mungkin, dan mencoba untuk mendapatkan hasil terbaik besok malam,” kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (11/10/2026).

 

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