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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2026-2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |04:34 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2026-2026-2027
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persib)
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BANDUNG – Live malam ini! Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2026-2027 sudah diketahui.

Laga Persib Bandung vs Dewa United itu merupakan matchday 4 Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Panas

Luka Menalo beraksi di laga Port FC vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Persib tengah panas karena merebut tiga kemenangan beruntun di tiga laga terakhir di semua kompetisi. Terbaru, mereka menang 3-1 atas Port FC di ajang ASEAN Club Championship 2026-2027.

Manisnya lagi, itu merupakan debut Persib di ASEAN Club Championship. Kemudian, mereka meraih kemenangan setelah sempat ketinggalan duluan 0-1 dan baru mencetak gol di lima menit akhir laga.

Momentum positif juga dirasakan Dewa United. Banten Warriors bahkan tengah garang di Super League 2026-2027 dengan mencatatkan tiga kemenangan dan satu imbang!

Ya, Dewa United sudah bermain empat kali sehingga mengoleksi 10 poin. Mereka pun bertengger di papan atas di awal musim, sesuatu yang jarang dirasakan sejak promosi ke Super League.

 

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