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Profil Shayne Pattynama, Bek Timnas Indonesia yang Berkarier di Persija Jakarta

Niken Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |15:38 WIB
Profil Shayne Pattynama, Bek Timnas Indonesia yang Berkarier di Persija Jakarta
Shayne Pattynama saat resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
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PROFIL Shayne Pattynama, bek Timnas Indonesia yang berkarier di Persija Jakarta bakal diulas Okezone. Shayne Pattynama resmi bergabung bersama klub berjuluk Macan Kemayoran usai diboyong dari Buriram United, Thailand pada Jumat 23 Januari 2026.

Lantas, bagaimana profil dari Shayne Pattynama, bek Timnas Indonesia yang kini berkarier di Persija Jakarta? Berikut ulasannya.

1. Profil Shayne Pattynama

Shayne Pattynama (kanan) saat membela Viking FK. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
Shayne Pattynama (kanan) saat membela Viking FK. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

Shayne Elian Jay Pattynama atau Shayne Pattynama lahir di Lelystad, Belanda, pada 11 Agustus 1998. Shayne Pattynama resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada 24 Januari 2023 melalui naturalisasi. Shayne Pattynama memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Semarang, Jawa tengah dan juga memiliki darah Maluku.

Pemain dengan tinggi 185 cm ini berposisi sebagai bek kiri. Namun, jika dibutuhkan, Shayne Pattynama juga dapat beroperasi sebagai gelandang. Dalam permainannya, Shayne Pattynama aktif bermain menggunakan kaki kiri sebagai kaki yang dominan. 

2. Perjalanan Karier Shayne Pattynama

Melansir dari laman Transfermarkt, Shayne Pattynama memulai perjalanan kariernya di akademi Lelystad67 sebelum pindah ke Ajax Youth pada 2007. Tiga tahun kemudian, ia bergabung dengan akademi Utrecht dan naik jenjang dari U-17, U-19, hingga U-21.

Shayne Pattynama sempat mengasah kemampuan bermainnya bersama Ajax Youth dan FC Utrecht Junior. Kariernya sebagai pemain profesional dimulai di SC Telstar. Transfermarkt mencatat Shayne bergabung dengan Telstar pada 1 Juli 2019 dengan status bebas transfer.

 

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