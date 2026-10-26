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Jose Mourinho Ungkap Kunci Sukses Real Madrid Permalukan Barcelona di Camp Nou

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:59 WIB
Jose Mourinho Ungkap Kunci Sukses Real Madrid Permalukan Barcelona di Camp Nou
Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)
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BARCELONA Real Madrid sukses mengamankan kemenangan krusial dalam duel El Clasico yang berjalan sengit hingga menit-menit akhir. Hasil positif ini tidak hanya memangkas jarak poin di klasemen sementara Liga Spanyol 2026-2026, tetapi juga memperlihatkan karakter kuat skuad asuhan Joss Mourinho di bawah tekanan tinggi para pemain Barcelona.

Pertandingan La Liga secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Ya Madrid sukses mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 di Stadion Camp Nou, pada Senin (26/10/2026) dini hari WIB. Usai laga, Mourinho secara terbuka memuji performa anak asuhnya yang tampil penuh organisasi dan keberanian. Pelatih asal Portugal tersebut menilai kemenangan tandang ini diraih berkat ketenangan tim menghadapi gempuran lawan.

1. Kunci Taktik

Mourinho menyoroti pentingnya kombinasi talenta di lini tengah yang memberikan keseimbangan saat bertahan maupun menyerang. Keputusan memasukkan pemain-pemain energik seperti Eduardo Camavinga terbukti efektif memecah kebuntuan di paruh kedua pertandingan.

"Eduardo, seperti semua pemain lainnya, adalah seorang pemain inti. Mereka berlatih untuk itu dan kemudian pelatih adalah yang memutuskan," ujar Mourinho, dikutip dari Marca, Senin (26/10/2026).

Selain aspek taktik, sang pelatih juga memuji mentalitas kolektif tim yang tetap bersatu meski harus melalui laga-laga sulit. Ia menyebut pengorbanan pemain seperti Federico Valverde yang tetap bermain meski mengalami cedera menunjukkan tingginya komitmen di dalam ruang ganti.

Kylian Mbappe antar Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona
Kylian Mbappe antar Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona

“Tim ini memiliki ikatan internal yang kuat; rasa empati di antara pemain terus tumbuh, dan semua orang saling mendukung. Kelompok ini sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama, tim terbaik adalah mereka yang tetap bersatu saat menghadapi masa-masa sulit,” tambahnya.

2. Jaga Fokus

Meskipun sukses memetik tiga poin penting atas sang pemuncak klasemen, Mourinho mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat berpuas diri. Tantangan berat berikutnya sudah menanti di laga tandang selanjutya, sehingga fokus tim harus segera dikembalikan.

 

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