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Podcast MNC University Bahas El Clasico, Fans Real Madrid Yakin Mentalitas Juara Jadi Pembeda

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |19:14 WIB
Podcast MNC University Bahas El Clasico, Fans Real Madrid Yakin Mentalitas Juara Jadi Pembeda
Prediksi El Clasico dibahas tuntas di Podcast MNC University Extra Time. (Foto: MNC University)
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JELANG laga panas El Clasico yang mempertemukan Real Madrid dan Barcelona di lanjutan pekan ke-10 Liga Spanyol 2026-2027 pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 03.00 WIB, optimisme tinggi terpancar dari pendukung Los Blancos -julukan Real Madrid.

Dalam siaran Podcast Bola MNC University bertajuk MNCU Extratime yang dipandu Andri Rahmat (@kakaandrii), fans Real Madrid Zulfikary (@zulfikary) menilai tim kesayangannya memiliki modal penting untuk menghadapi rival abadinya tersebut, terutama dari sisi mentalitas bertanding.

Jose Mourinho tanamkan sikap pantang menyerah kepada skuad Real Madrid.
Jose Mourinho tanamkan sikap pantang menyerah kepada skuad Real Madrid.

"Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah mentalitas juara yang telah melekat pada Real Madrid sejak era Jose Mourinho. Mentalitas pantang menyerah, keberanian menghadapi tekanan, serta semangat bertarung dalam pertandingan besar dinilai menjadi karakter penting yang harus terus dibawa para pemain saat menghadapi Barcelona," ujar Zulfikary.

1. Lini Depan Real Madrid Mengerikan

Selain faktor mentalitas, performa trio baru di lini depan Real Madrid yang dihuni Kylian Mbappe, Yan Diomande, dan Jude Bellingham turut menjadi dorongan optimisme para pendukung. Kombinasi kecepatan, kreativitas, dan ketajaman para penyerang tersebut diyakini mampu memberikan ancaman serius bagi lini pertahanan Barcelona, terlebih pasca dipastikannya Vinicius Jr. absen pada laga nanti malam.

"Trio baru ini diharapkan bisa memberikan warna baru dalam skema serangan Los Blancos. Apabila mampu membangun chemistry dan tampil efektif memanfaatkan peluang, lini depan Madrid diyakini dapat menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini," lanjutnya.

2. Lini Tengah Real Madrid Jadi Sorotan

Meski demikian, optimisme tersebut tetap dibarengi catatan evaluasi. Dalam diskusi podcast tersebut, sektor lini tengah Real Madrid menjadi aspek yang mendapat perhatian khusus. Keseimbangan permainan, kemampuan mengontrol tempo, serta transisi dari bertahan ke menyerang dinilai masih perlu diperbaiki guna meredam permainan kombinasi dan penguasaan bola khas Barcelona.

 

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