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Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |09:25 WIB
Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
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BANDUNG – Live RCTI malam hari! Ini jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027.

Duel Persib Bandung vs Melbourne Victory itu merupakan matchday 3 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga itu digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu 28 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB.

1. Kondisi Berbeda

Bek Persib Bandung Julio Cesar (instagram/@juliocfreita44)

Jelang laga ini, kedua kesebelasan berada dalam kondisi bertolak belakang. Persib meraih satu kemenangan dan mencatat satu kekalahan pada dua laga terakhir di Super League 2026-2027.

Sedangkan, Melbourne Victory tanpa kemenangan sama sekali! Mereka kalah 1-2 dari Wellington Phoenix dan ditahan Melbourne City 1-1 dalam laga derby akhir pekan silam.

Di klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, Persib juga masih memimpin dengan nyaman. Mereka mencatatkan dua kemenangan dari dua pertandingan yang sudah dilakoni.

Sementara, Melbourne Victory baru mengoleksi empat poin hasil sekali seri dan sekali menang. Maka dari itu, Boys in Blue sangat membutuhkan tambahan angka untuk mewujudkan target lolos.

 

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