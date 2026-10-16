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Kata-Kata Igor Tolic soal Penampilan Luar Biasa Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |02:01 WIB
Kata-Kata Igor Tolic soal Penampilan Luar Biasa Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG Persib Bandung terus menunjukkan performa impresif pada fase Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Skuad Maung Bandung -julukan Persib- sukses menjaga rekor tak terkembalikan usai mencatatkan dua kemenangan beruntun dari dua laga yang telah dijalani.

Terbaru, tim asuhan Igor Tolic berhasil mengalahkan The Cong-Viettel FC dengan skor 1-0. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Rabu, 14 Oktober 2026.

1. Kunci Kemenangan

Igor Tolic mengatakan suasana positif di ruang ganti dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu faktor penting yang mendukung penampilan tim. Alhasil, Marc Klok dan kolega dapat meraih hasil maksimal.

"Saya pikir ada banyak hal positif di ruang ganti selama tiga hari terakhir. Para pemain saling berkomunikasi dan menyusun rencana permainan bersama," kata Igor Tolic dilansir dari laman Persib, Jumat (16/10/2026)

Mariano Peralta. (Foto: Instagram/persib)
Mariano Peralta. (Foto: Instagram/persib)

"Kami membuat rencana, masuk ke lapangan, menjalankannya, dan memenangkan pertandingan," tambahnya.

2. Komunikasi Pemain

Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku bangga dengan komitmen yang ditunjukkan para pemain. Menurutnya, semangat untuk membantu tim tidak hanya terlihat dari mereka yang tampil di lapangan, tetapi juga dari pemain yang masih berjuang memulihkan kondisi akibat cedera.

 

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