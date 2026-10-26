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Usai Menang Dramatis atas Garudayaksa, Persib Fokus Hadapi Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |17:08 WIB
Usai Menang Dramatis atas Garudayaksa, Persib Fokus Hadapi Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027
Usai Menang Dramatis atas Garudayaksa, Persib Fokus Hadapi Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027 (Dok Persib)
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JAKARTA - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Garudayaksa dalam pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, kemarin. Tim asuhan Igor Tolic itu langsung mengalihkan fokus melawan Melbourne Victory.

1. Syukuri Kemenangan 

Kedua tim bertemu pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026/2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026). 

Pemain Persib Bandung, Dedi Kusnandar, mengatakan sangat senang timnya dapat meraih kemenangan atas Garudayaksa. Kemenangan itu buah kerja keras timnya sepanjang 90 menit permainan.

"Pertama, mengucapkan syukur. Seperti yang pelatih bilang, kami menghadapi banyak pertandingan. Dan yang paling penting adalah kami bisa meraih tiga poin," kata Dedi dilansir dari laman Persib, Senin (26/10/2026).

Kemenangan itu membuat Persib kini berada di posisi kelima klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 13 poin. Poin itu dari hasil dari empat kemenangan, sekali imbang, dan dua kekalahan.

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