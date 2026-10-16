Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas The Cong-Viettel, Mariano Peralta Puji Kerja Keras Tim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |01:01 WIB
Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas The Cong-Viettel, Mariano Peralta Puji Kerja Keras Tim
Pemain Persib Bandung, Mariano Peralta. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Winger Persib Bandung, Mariano Peralta, tampil sebagai bintang lapangan usai membawa timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas The Cong-Viettel FC pada laga kedua Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu 14 Oktober 2026. Gol tunggal penentu yang dicetaknya dari titik putih pada menit ke-45 memastikan raihan poin penuh bagi Maung Bandung.

Gol tersebut membuat Peralta terpilih sebagai Player of the Match. Penghargaan tersebut tentunya tidak terlepas dari performa impresif pemain asal Argentina tersebut sepanjang laga.

Peralta menilai kemenangan timnya adalah buah kerja keras para pemain dalam latihan dan laga. Menurutnya, skema yang disiapkan tim pelatih pun dapat berjalan sesuai rencana sepanjang laga tersebut.

"Kami menampilkan permainan yang luar biasa hari ini. Rencana permainan berjalan sesuai dengan apa yang kami persiapkan dalam latihan kemarin," ujar Peralta dilansir dari laman Persib, Jumat (16/10/2026).

Mariano Peralta. (Foto: Instagram/persib)
Mariano Peralta. (Foto: Instagram/persib)

1. Mental Hadapi Jadwal Padat

Mantan pemain Borneo FC itu menyadari tantangan yang harus dihadapi Persib dengan jadwal pertandingan yang padat. Persib tampil dalam empat ajang pada musim ini, yakni Super League, League Cup, ASEAN Club Championship (Shopee Cup), dan ACL Two.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/261/3248070/persib-z8Nj_large.jpg
Jadwal Padat Bukan Jadi Masalah, Adam Alis Bersyukur Persib Bandung Amankan Poin Penuh atas The Cong-Viettel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/261/3248034/mariano_peralta-QMEy_large.jpg
Komentar Berkelas Mariano Peralta Usai Persib Bandung Menang 1-0 atas The Cong-Viettel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/261/3248015/igor_tolic-vRJh_large.jpg
Igor Tolic Bongkar Rahasia Ruang Ganti Persib Bandung Usai Bungkam The Cong-Viettel di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/261/3248001/machida_zelvia-19Lj_large.jpg
Jadwal Lengkap AFC Champions League 2 2026-2027 Hari Ini: Ada Tampines Rovers FC vs FC Machida Zelvia!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/14/51/1760403/kontingen-indonesia-tiba-di-nagoya-pasang-target-7-emas-asian-para-games-2026-aiq.webp
Kontingen Indonesia Tiba di Nagoya, Pasang Target 7 Emas Asian Para Games 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/14/persib_vs_viettel_fc_1.jpg
Persib Hajar Viettel FC! Ranking Liga Indonesia Meroket di Asia, Geser Bahrain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement