Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas The Cong-Viettel, Mariano Peralta Puji Kerja Keras Tim

BANDUNG – Winger Persib Bandung, Mariano Peralta, tampil sebagai bintang lapangan usai membawa timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas The Cong-Viettel FC pada laga kedua Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu 14 Oktober 2026. Gol tunggal penentu yang dicetaknya dari titik putih pada menit ke-45 memastikan raihan poin penuh bagi Maung Bandung.

Gol tersebut membuat Peralta terpilih sebagai Player of the Match. Penghargaan tersebut tentunya tidak terlepas dari performa impresif pemain asal Argentina tersebut sepanjang laga.

Peralta menilai kemenangan timnya adalah buah kerja keras para pemain dalam latihan dan laga. Menurutnya, skema yang disiapkan tim pelatih pun dapat berjalan sesuai rencana sepanjang laga tersebut.

"Kami menampilkan permainan yang luar biasa hari ini. Rencana permainan berjalan sesuai dengan apa yang kami persiapkan dalam latihan kemarin," ujar Peralta dilansir dari laman Persib, Jumat (16/10/2026).

Mariano Peralta. (Foto: Instagram/persib)

1. Mental Hadapi Jadwal Padat

Mantan pemain Borneo FC itu menyadari tantangan yang harus dihadapi Persib dengan jadwal pertandingan yang padat. Persib tampil dalam empat ajang pada musim ini, yakni Super League, League Cup, ASEAN Club Championship (Shopee Cup), dan ACL Two.