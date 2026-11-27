Mariano Peralta Girang Persib Bandung Jadi Juara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027

BANDUNG – Mariano Peralta girang Persib Bandung berhasil menjuarai Grup E AFC Champions League 2 2 2026-2027. Permainan cerdas jadi kunci meraih kemenangan penting 3-1 atas FC Seoul di laga terbaru.

Duel Persib Bandung vs FC Seoul itu merupakan matchday lima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 25 November 2026 malam WIB.

Tiga gol Persib dicetak oleh Peralta (6’), Luka Menalo (41’), dan Beckham Putra (78’). Sedangkan, satu-satunya gol FC Seoul disumbang oleh Leonardo Avecedo (37’).

1. Menyenangkan

Kemenangan itu memastikan Persib menyapu bersih lima laga di fase ini dengan kemenangan dan menghasilkan 15 poin! Posisi mereka sebagai pemuncak klasemen tak akan tergoyahkan.

Bagi Peralta, kepastian menjadi pemuncak klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2026 sangat menyenangkan. Ia mengakui laga kontra FC Seoul sulit tapi untungnya skuad Persib bermain cerdas.

"Kami sangat senang bisa memastikan kelolosan sebelumnya, dan sekarang kami bisa memastikan posisi pertama,” kata Peralta, mengutip dari laman resmi I.League, Jumat (27/11/2026).