Persib Bandung Lolos sebagai Juara Grup, Kapan Drawing 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027?

PERSIB Bandung berhasil lolos sebagai juara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Lantas, kapan drawing babak 16 besar dilangsungkan?

Maung Bandung memastikan diri sebagai juara grup usai menghajar FC Seoul 3-1. Laga matchday lima fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 25 November malam WIB.

Laga Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Tiga gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta (6’), Luka Menalo (41’), dan Beckham Putra (78’). Sedangkan, satu-satunya gol FC Seoul dicetak oleh Leonardo Avecedo (37’).

1. Drawing 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027

Kemenangan itu memastikan Persib menyapu bersih lima laga di fase ini dengan kemenangan dan menghasilkan 15 poin! Posisi mereka sebagai pemuncak klasemen tak akan tergoyahkan.

Persib pun untuk kedua kalinya secara beruntun, lolos ke fase 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Mereka kini menanti siapa yang akan menemani dari Grup E.

Lantas, kapan drawing fase 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027? Menurut kalender kompetisi, sesi pengundian itu akan berlangsung pada 17 Desember 2026.