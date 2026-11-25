Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027: Persib Bandung Juara Grup!

KLASEMEN sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 kelar matchday kelima akan diulas Okezone. Persib Bandung dipastikan finis sebagai juara Grup E dengan koleksi 15 angka setelah menang 3-1 atas FC Seoul di matchday kelima yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Rabu (25/11/2026) malam WIB.

Raihan 15 angka tidak akan menggeser Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dari posisi juara grup, sekalipun masih ada satu laga sisa melawan The Cong-Viettel FC pada Rabu, 2 Desember 2026 malam WIB.

Persib finis sebagai juara Grup E. (Foto: Persib.co.id)

1. Persib Bandung Unggul Jauh dari FC Seoul

Persib Bandung unggul sembilan angka atas FC Seoul di posisi dua yang baru mengemas enam poin. Menyusul di posisi tiga ada Melbourne Victory dengan lima angka.

Terakhir di posisi juru kunci The Cong-Viettel FC dengan dua poin. Hanya mengoleksi dua poin dari lima pertandingan membuat The Cong-Viettel FC dipastikan gagal lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027.

Saat ini, tinggal FC Seoul dan Melbourne Victory yang masih berpeluang mendampingi Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Sesuai jadwal, FC Seoul akan menjamu Melbourne Victory di matchday pamungkas Grup E pada Rabu, 2 Desember 2026 malam WIB.

FC Seoul hanya perlu bermain imbang melawan Melbourne Victory untuk mengunci tempat di 16 besar. Sementara itu, Melbourne Victory wajib menang atas FC Seoul untuk mendampingi Persib Bandung ke 16 besar,