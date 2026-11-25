Update Ranking Liga Indonesia di Asia jika Persib Bandung Menang atas FC Seoul

UPDATE ranking Liga Indonesia di Asia jika Persib Bandung menang atas FC Seoul akan diulas Okezone. Persib Bandung akan menjamu FC Seoul di matchday kelima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (25/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Persib Bandung memang sudah dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Namun, skuad asuhan Igor Tolic belum mengunci status finis sebagai juara grup.

Persib Bandung selangkah lagi finis sebagai juara Grup E. (Foto: Instagram/@persib)

Untuk finis sebagai juara grup, Maung Bandung hanya membutuhkan tambahan satu angka. Tambahan satu poin itu bisa didapat saat menjamu FC Seoul malam ini.

1. Persib Bandung Incar 3 Poin

Bukan Persib Bandung namanya jika hanya mengincar hasil imbang melawan FC Seoul. Kapten Persib Bandung, Marc Klok, memastikan Persib Bandung mengincar tiga poin atas FC Seoul.

"Dan kami sangat bersemangat. Pertandingan ketiga dalam satu minggu. Kami sangat bersemangat lagi untuk bermain di kandang dan menjaga rentetan kemenangan bersama-sama," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (25/11/2026).

Jika menang atas FC Seoul, Liga Indonesia mendapatkan tambahan 1.000 poin di ranking kompetisi antarklub Asia. Perolehan angka Liga Indonesia pun bertambah dari 32.309 menjadi 33.309 poin.