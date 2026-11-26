Munculkan Foto Pemain FC Seoul Moon Seon-min, Adam Alis: Selamat Hari Guru!

GELANDANG Persib Bandung, Adam Alis, mengeluarkan candaan setelah sang klub menang 3-1 atas FC Seoul di matchday kelima Grup E AFC Champions League 2 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 25 November 2026 malam WIB. Ia mengucapkan selamat hari guru sambil menampilkan foto gelandang FC Seoul, Moon Seon-min.

“Selamat hari guru,” tulis Adam Alis di akun Instagram-nya, @adamalias93.

Adam Alis mengucapkan selamat hari guru. (Foto: Instagram/@adamalis93)

1. Julukan Moon Seon-min

Saat FC Seoul menjamu Persib Bandung di matchday pertama Grup E pada Rabu 16 September 2026, sang pelatih Kim Gi-dong menegaskan timnya akan menurunkan banyak pemain pelapis. Bahkan ia blak-blakan akan menurunkan sejumlah pemain Sekolah Menengah Atas (SMA).

Benar, saat itu ada tiga pemain SMA yang masuk daftar susunan pemain dan dua di antaranya mentas di laga FC Seoul vs Persib Bandung. Namun, ketika tertinggal, Kim Gi-dong menurunkan sejumlah pemain utamanya, salah satunya Moon Seon-min.

Moon Seon-min yang berusia 34 tahun merupakan pemain andalan FC Seoul. Musim ini di semua kompetisi bersama FC Seoul, Moon Seon-min mengemas tujuh gol dan sembilan assist dari 39 pertandingan di semua kompetisi.

Ketika melihat perawakan fisik Moon Seon-min, fans Persib Bandung bersuara. Sejumlah Bobotoh menilai Moon Seon-min tidak layak disematkan sebagai anak SMA, melainkan kepala sekolah. Karena itu disinyalir, Adam Alis menaruh foto Moon Seon-min sebagai latar belakang fotonya.