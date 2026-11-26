Hattrick di Laga Persija Jakarta vs Sumsel United, Eksel Runtukahu: Terima Kasih Shin Tae-yong!

Eksel Runtukahu berterima kasih kepada pelatih Shin Tae-yong usai mencetak hattrick saat melawan Sumsel United (Foto: Persija Jakarta)

YOGYAKARTA – Eksel Runtukahu jadi bintang kemenangan Persija Jakarta di laga kontra Sumsel United pada lanjutan Grup A I.League Cup 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada pelatih Shin Tae-yong.

Laga Persija Jakarta vs Sumsel United itu digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa 24 November 2026 sore WIB. Macan Kemayoran pesta gol dengan skor akhir 7-0!

1. Hattrick Eksel Runtukahu

Persija Jakarta vs Sumsel United berakhir 7-0 (Foto: Instagram/@persija)

Tiga gol Persija dicetak Eksel (2’, 28', 90+2’). Sedangkan, empat gol lainnya disumbangkan Rayhan Hannan (5'), Witan Sulaeman (7'), Kerim Memija (41'), dan Farhan Sopiulloh (54').

Trigol itu sekaligus menjadi sumbangsih pertama Eksel di musim ini buat Persija. Pesepakbola berusia 28 tahun tersebut memang cukup kesulitan mendapat menit bermain di lini depan.

Tapi, Eksel membayar lunas kepercayaan Shin ketika diturunkan sebagai starter saat melawan Sumsel United. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pria asal Korea Selatan tersebut dan juga rekan setim.

“Terima kasih buat Coach (Shin Tae-yong) dan teman-teman sudah bekerja keras. Tanpa mereka juga saya tidak bisa cetak gol seperti tadi,” kata Eksel, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis (26/11/2026).