Rekap Hasil iLeague Cup 2026-2027: Persija dan Persebaya Pesta Gol!

JAKARTA - Sejumlah laga iLeague Cup 2026-2027 berlangsung pada Selasa (24/11/2026) sore. Seluruh tim tuan rumah berhasil meraih poin penuh. Bahkan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta menang telak atas tamunya.

1. Rekap Hasil iLeague Cup 2026-2027

Persija menghadapi Sumsel United pada lanjutan Grup A iLeague Cup 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu menang telak 7-0 atas tamunya. Eksel Runtukahu menjadi bintang lapangan lewat torehan hattricknya pada menit ke-2, 28', dan 90+2.

Empat gol Persija lainnya dicetak Rayhan Hannan (5'), Witan Sulaeman (7'), Kerim Memija (41'), dan Farhan Sopiulloh (54').

Atas hasil ini, Persija menempati posisi puncak klasemen dengan torehan 4 poin dari dua laga. Sementara PSMS berada di peringkat 2 dengan 1 poin dari 1 laga. Sumsel United berada di posisi buncit dengan 0 poin dari 1 pertandingan.

Pada pertandingan lainnya, Garudayaksa menghadapi PSS Sleman. Lanjutan laga Grup F itu digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Garudayaksa berhasil membungkam tamunya dengan skor 2-0. Gol-gol Garudayaksa dicetak oleh Jean Jeiro (38') dan Arkhan Kaka (40').

Atas hasil ini, Garudayaksa menempati posisi pertama Grup F dengan 3 poin hasil dari 1 kemenangan. PSS Sleman berada di urutan berikutnya dengan 3 poin dari 2 laga. Meski mengantongi poin yang sama dengan Garudayaksa, PSS Sleman kalah head to head. PSGC berada di posisi buncit dengan 0 poin hasil satu kali kalah.

Sementara itu, Persebaya menghadapi PSBS Biak. Laga Grup G tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.