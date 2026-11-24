Persija Jakarta Rotasi Pemain Besar-besaran Lawan Sumsel United di I.League Cup 2026-2027?

Persija Jakarta akan menantang Sumsel United di lanjutan Grup A I.League Cup 2026-2027. (Foto: Persija.id)

ASISTEN pelatih Persija Jakarta, Francis Wewengkang, mengakui skuad Macan Kemayoran didera kelelahan karena jadwal padat. Namun, Persija Jakarta belum tentu melakukan rotasi besar-besaran saat berhadapan dengan Sumsel United.

Duel Persija Jakarta melawan Sumsel United merupakan lanjutan Grup A I.League Cup 2026-2027. Laga tersebut digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa 23 November 2026 pukul 16.00 WIB.

Stadion Sultan Agung akan gelar laga Persija Jakarta vs Sumsel United. (Foto: Persija.id)

1. Persija Jakarta Diterpa Jadwal Padat

Francis Wewengkang mengatakan jadwal Persija Jakarta memang cukup padat bulan ini. Karena itu, Persija Jakarta wajib cepat melakukan recovery tiap kali kelar pertandingan.

Sebelumnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan bermain imbang 1-1 dengan PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026-2027. Laga berlangsung di Stadion B.J Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 21 November 2026 malam WIB.

"Mengenai rotasi pemain, ya kita rotasi-rotasi, tapi tidak sembarang rotasi," kata Francis Wewengkang. dalam konferensi pers di Depok, Senin 23 November 2026.

“Tetap target untuk memenangkan pertandingan itu mutlak itu buat tim Persija," tambahnya.