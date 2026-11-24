Pratama Arhan Tembus 10 Besar Pemilik Lemparan ke Dalam Terbaik Dunia Versi Media Inggris, Tepat di Bawah Gareth Bale

DEPOK - Bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, masuk dalam daftar 12 pemain dengan lemparan ke dalam terbaik dunia versi media asal Inggris, GiveMeSport, yang dirilis pada 17 November 2026. Pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta tersebut menempati urutan kesembilan dan bersanding dengan deretan pemain ternama dunia.

Media tersebut juga menyoroti aksi Arhan saat Timnas Indonesia menghadapi Argentina, pada bulan Juni 2023. Dalam pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Karno itu, Arhan mampu memberikan ancaman kepada lawan melalui teknik lemparan spesialnya.

1. Rahasia Lemparan Jauh

Pratama mengatakan sangat senang namanya bisa disandingkan dengan pemain-pemain kelas dunia. Hal itu pun menjadi sebuah motivasi buatnya lebih baik lagi ke depan.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa masuk nominasi. Tentunya buat motivasi lagi untuk selalu berkembang ke baik,' kata Arhan saat ditemui di Persija Training Ground, Depok, Selasa (24/11/2026).

"Saya tidak tahu bisa masuk seperti itu. Saya juga tidak update, saya juga tidak mengikuti hal seperti itu. Jadi saya tahu dari media sosial saja," tambahnya.

Pratama Arhan

Pemain Persija Jakarta itu mengakui kemampuan lemparan jauhnya sudah lama dimiliki. Dia pun terus meningkatkannya dengan berlatih penguatan otot tangan.

"Sebenarnya tidak ada latihan, ini memang dari dulu. Dari akademi bisa, saya pakai sampai sekarang juga," sambung Arhan.