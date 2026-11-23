Siap Bikin Kejutan, Pemilik AC Milan Bakal Datangkan Striker Terbaik Dunia di Januari 2027

MILAN – Pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, menyebut Endrick Felipe sebagai salah satu pemain terbaik di dunia pada posisinya. Dalam wawancara bersama MilanNews.it, bos Rossoneri itu memastikan klub siap belanja besar-besaran pada bursa transfer Januari dengan pendekatan yang terukur.

Milan santer dikaitkan dengan kepindahan striker muda Real Madrid, Endrick, bahkan muncul laporan bahwa klub siap memenuhi banderol 60 juta euro atau sekira Rp1,2 triliun yang dipatok Los Blancos. Menanggapi rumor tersebut, Cardinale mengakui kualitas sang pemain sembari menjaga sikap terbuka terhadap dinamika pasar transfer.

"Lihat, nama itu (Endrick) juga sering disebut-sebut. Proyek ini lebih dari sekadar satu pemain," ujar Cardinale, dikutip dari Football Italia, Senin (23/11/2026).

"Dia adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan pemain terbaik, di dunia di posisinya. Saya sangat menghormatinya. Kita akan lihat apa yang memungkinkan di bursa transfer,” tambahnya.

1. Strategi Belanja Januari

Terkait rencana belanja musim dingin, Cardinale menekankan setiap keputusan perekrutan harus selaras dengan arah jangka panjang klub dan koordinasi internal, termasuk dengan pelatih Milan, Ruben Amorim. Ia menilai bursa transfer Januari selalu rumit sehingga menuntut kesiapan serta kejelian membaca peluang.

Pemain Real Madrid, Endrick. (Foto: Instagram/endrick)

"Kami siap. Kami melakukan banyak pekerjaan. Seperti yang kita bahas, ini rumit, dan bursa transfer Januari selalu sulit, jadi Anda harus siap dan oportunistis," sambung Cardinale.

"Satu hal yang bisa saya akui adalah kami tidak membuat keputusan apa pun yang tidak membuat kami merasa yakin. Kami akan mengeluarkan uang, tetapi kami akan membelanjakannya dengan cerdas, konsisten dengan proyek dan dalam koordinasi erat dengan Ruben Amorim serta orang-orang di sini di Milanello,” lanjutnya.