Antonio Conte Blak-blakan Ingin Kembali Latih Juventus

ANTONIO Conte tidak menutupi keinginannya kembali ke Juventus sebagai pelatih. Ia bahkan mengklaim ada dua kesempatan untuk bereuni di masa lalu tetapi gagal.

Kursi pelatih Juventus yang diduduki Luciano Spalletti tengah bergoyang. Pasalnya, Bianconeri kesulitan bersaing di Liga Italia 2026-2027 hingga memasuki giornata 12.

Saat ini, Juventus duduk di posisi tujuh klasemen Liga Italia 2026-2027 dengan 18 poin hasil dari lima menang, tiga seri, dan tiga imbang. Mereka tertinggal 11 angka dari Lazio di puncak.

1. Cepat atau Lambat

Tidak heran bila isu pemecatan Spalletti terus bergema. Apalagi, Conte juga blak-blakan mengaku ingin kembali duduk di kursi pelatih Juventus untuk menutup satu lingkaran dalam kariernya.

“Saya pikir, cepat atau lambat, lingkaran itu akan tertutup. Saya tahu saya meninggalkan sesuatu (di Juventus) dan saya tahu lingkaran itu akan tertutup bersama Juventus,” kata Conte, dikutip dari Goal International, Kamis (20/11/2026).

“Ada momen-momen di masa lalu ketika kami bisa saja bereuni, tetapi sulit karena dua hal harus berkelindan. Saya harus tersedia dan Juventus harus mencari pelatih yang sedang tidak bekerja,” imbuh lelaki asal Italia tersebut.