Manchester United Dilatih Mauricio Pochettino, Gelandang Juventus Weston McKennie Siap Ngikut?

Mauricio Pochettino diprediksi mengangkut sejumlah anak asuhnya di Timnas AS ke Manchester United termasuk Weston McKennie (Foto: Instagram/@west.mckennie)

KEDATANGAN Mauricio Pochettino di kursi pelatih Manchester United diprediksi akan diikuti oleh sejumlah anak asuhnya di Timnas Amerika Serikat (AS). Salah satu yang gencar diisukan adalah Weston McKennie!

Pochettino ditunjuk manajemen untuk menggantikan Michael Carrick sebagai pelatih Man United. Lelaki asal Argentina itu diikat dengan kontrak 2,5 tahun untuk bermukim di Stadion Old Trafford.

Sebagai pelatih, Pochettino tentu berhak mengusulkan pemain yang ingin didatangkan pada bursa transfer musim dingin atau panas 2027. Sejumlah nama di Timnas AS disebut siap berganti kostum.

1. Potensi Pindah

Salah satunya adalah McKennie. Gelandang Juventus itu merupakan salah satu andalan Pochettino di skuad AS. Lantas, apakah dirinya bakal ikut pindah ke Old Trafford?

“Ada potensi, di tim ini ada banyak pemain yang bisa pindah (ke klub lain) tahun depan. Jadi, ini tidak bisa dihindari,” kata McKennie, dikutip dari Football Italia, Rabu (18/11/2026).

“Tapi, Anda tidak pernah tahu apa isi kepala seorang pelatih. Tapi, kalian bisa lihat mulai dari sekarang, pemain-pemain akan digosipkan pindah ke Manchester United,” tutup pemain berusia 28 tahun itu.