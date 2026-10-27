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AC Milan Intip Peluang Bajak Bruno Fernandes dari Manchester United!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |13:31 WIB
AC Milan Intip Peluang Bajak Bruno Fernandes dari Manchester United!
Hubungan yang memanas antara Manchester United dengan Bruno Fernandes hendak dimanfaatkan oleh AC Milan (Foto: UEFA)
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HUBUNGAN yang memanas antara Bruno Fernandes dengan Manchester United siap dimanfaatkan AC Milan. Mereka mengintip peluang untuk mendatangkan gelandang asal Portugal itu pada Januari 2027!

Konflik antara Bruno Fernandes dengan manajemen dan pelatih Michael Carrick meruncing pekan lalu. Penyebabnya, pria asal Portugal itu mengkritik klub secara terbuka usai dihajar Como 1907 1-4.

1. Dibangkucadangkan

Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/manutd)

Bruno Fernandes mengatakan, Iblis Merah terlalu fokus pada kejayaan masa lalu. Ia juga kurang senang dengan taktik yang dijalankan Carrick saat Man United dijamu Como di Liga Champions 2026-2027.

Gara-gara kritik itu, Bruno Fernandes ditaruh di bangku cadangan pada laga kontra Bournemouth di Stadion Old Trafford, Minggu 25 Oktober 2026 malam WIB. Ia bahkan tidak masuk lapangan sama sekali!

Situasi itu dinilai sebagai pertanda hubungan antara Bruno Fernandes dengan Man United tak bisa lagi dipulihkan. Rumor mengenai masa depan sang kapten langsung bergulir.

Kontrak Bruno Fernandes akan habis pada 30 Juni 2027. Negosiasi soal perpanjangan ikatan kerja sama, yang sempat berlangsung cukup intens, kini hampir pasti berhenti.

 

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