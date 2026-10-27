Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Posisi Michael Carrick Terancam, Manchester United Disarankan Dekati Unai Emery!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |02:01 WIB
Posisi Michael Carrick Terancam, Manchester United Disarankan Dekati Unai Emery!
Pelatih Aston Villa, Unai Emery. (Foto: UEFA)
A
A
A

KABAR mengenai masa depan Michael Carrick di Manchester United tengah berada di ujung tanduk setelah The Red Devils menelan rentetan hasil buruk. Kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth di Old Trafford membuat posisi mereka terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi.

Situasi pelik tersebut memicu spekulasi liar di Inggris, di mana nama pelatih Aston Villa, Unai Emery, dijagokan sebagai kandidat utama pengganti. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, bahkan secara terbuka memuji kinerja luar biasa Emery dan menyebutnya sebagai manajer terbaik di Liga Inggris saat ini.

Meskipun demikian, laporan internal memastikan sang juru taktik asal Spanyol tersebut tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Villa Park. Emery memilih untuk tetap fokus penuh melanjutkan proyek ambisius yang tengah dibangunnya bersama klub asal West Midlands tersebut.

1. Jamie Carragher Jagokan Emery

Carragher meyakini bahwa Emery adalah sosok ideal untuk memimpin proses transisi di Old Trafford, berkaca dari otoritas sang pelatih yang ia samakan dengan era Sir Alex Ferguson. Di mata pandit sepak bola tersebut, kesuksesan Emery bersama klub-klub menengah menuntut pembuktian di panggung sebesar Manchester United.

Pelatih Aston Villa Unai Emery (Instagram/@unaiemery_)
Pelatih Aston Villa Unai Emery (Instagram/@unaiemery_)

"Dia (Emery) adalah manajer yang saya perhatikan ketika memikirkan Manchester United," ujar Carragher, mengutip dari Sportsmole, Selasa (27/10/2026).

"Dia pernah mengalami dua periode yang kurang berjalan mulus di Paris Saint-Germain dan Arsenal. Saya rasa ia tentu ingin kesempatan membuktikan diri di salah satu klub terbesar sepak bola," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/45/3250251/pelatih_manchester_united-ekGq_large.jpg
8 Laga Tanpa Kemenangan, Legenda Manchester United Nilai Michael Carrick Bakal Segera Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/45/3250244/bruno_fernandes-MAdH_large.jpg
Bukan karena Kritik Taktik Michael Carrick, Ini Penyebab Bruno Fernandes Dicadangkan saat Man United Kalah 0-3 dari Bournemouth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/45/3250230/michael_carrick_segera_dipecat_manchester_united-8i64_large.jpg
Michael Carrick Dipecat Setelah Manchester United Kalah 0-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2026-2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/45/3250160/hasil_manchester_united_vs_bournemouth_di_liga_inggris_2026_2027_manutd-rAwL_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2026-2027: Manchester United Dibantai Bournemouth 0-3, Liverpool Bungkam Brighton 2-0!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/26/11/1764801/jadwal-pengumuman-pemenang-ballon-dor-2026-tanggal-waktu-dan-daftar-kandidat-ugy.webp
Jadwal Pengumuman Pemenang Ballon dOr 2026: Tanggal, Waktu, dan Daftar Kandidat
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/26/tasos_douvikas.jpg
Como Perpanjang Kontrak Mesin Gol Andalan Cesc Fabregas hingga 2031
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement