Posisi Michael Carrick Terancam, Manchester United Disarankan Dekati Unai Emery!

KABAR mengenai masa depan Michael Carrick di Manchester United tengah berada di ujung tanduk setelah The Red Devils menelan rentetan hasil buruk. Kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth di Old Trafford membuat posisi mereka terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi.

Situasi pelik tersebut memicu spekulasi liar di Inggris, di mana nama pelatih Aston Villa, Unai Emery, dijagokan sebagai kandidat utama pengganti. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, bahkan secara terbuka memuji kinerja luar biasa Emery dan menyebutnya sebagai manajer terbaik di Liga Inggris saat ini.

Meskipun demikian, laporan internal memastikan sang juru taktik asal Spanyol tersebut tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Villa Park. Emery memilih untuk tetap fokus penuh melanjutkan proyek ambisius yang tengah dibangunnya bersama klub asal West Midlands tersebut.

1. Jamie Carragher Jagokan Emery

Carragher meyakini bahwa Emery adalah sosok ideal untuk memimpin proses transisi di Old Trafford, berkaca dari otoritas sang pelatih yang ia samakan dengan era Sir Alex Ferguson. Di mata pandit sepak bola tersebut, kesuksesan Emery bersama klub-klub menengah menuntut pembuktian di panggung sebesar Manchester United.

Pelatih Aston Villa Unai Emery (Instagram/@unaiemery_)

"Dia (Emery) adalah manajer yang saya perhatikan ketika memikirkan Manchester United," ujar Carragher, mengutip dari Sportsmole, Selasa (27/10/2026).

"Dia pernah mengalami dua periode yang kurang berjalan mulus di Paris Saint-Germain dan Arsenal. Saya rasa ia tentu ingin kesempatan membuktikan diri di salah satu klub terbesar sepak bola," tambahnya.