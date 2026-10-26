Michael Carrick Dipecat Setelah Manchester United Kalah 0-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2026-2027?

NASIB Michael Carrick berada di ujung tanduk setelah sang klub, Manchester United, kalah 0-3 dari Bournemouth di lanjutan pekan kedelapan Liga Inggris 2026-2027 pada Minggu 25 Oktober 2026 malam WIB. Menurut laporan Sky Sports, ada dugaan Michael Carrick dipecat dari jabatan pelatih Manchester United dalam beberapa hairi ke depan.

“Menurut laporan Sky Sports, masa depan Carrick kini berada di ujung tanduk. Ada dugaan, ia akan dicopot dari jabatan pelatih Manchester United dalam beberapa hari ke depan,” bunyi laporan London Evening Standard, Senin (26/10/2026).

Nasib Michael Carrick berada di ujung tanduk. (Foto: Laman resmi Manchester United)

1. Berseteru dengan Pemain

Michael Carrick gagal membawa Manchester United meraih kemenangan dalam delapan pertandingan di semua kompetisi. Khusus di Liga Inggris, Manchester United asuhan Michael Carrick gagal menang dalam enam pertandingan terkini.

Akibatnya, The Red Devils -julukan Manchester United- tercecer dalam persaingan memperebutkan tiket ke Liga Champions 2027-2028. Manchester United saat ini duduk di posisi 16 dengan tujuh angka.

Manchester United terpaut delapan angka dari Liverpool di posisi empat. atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions 2027-2028. Saat Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth semalam, Michael Carrick tidak memainkan sang kapten, Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes dicadangkan disinyalir karena ucapannya kelar laga Como 1907 vs Manchester United. Setelah pertandingan tersebut, Bruno Fernandes mengaku bingung dengan pendekatan strategi yang diambil Michael Carrick.