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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bukan karena Kritik Taktik Michael Carrick, Ini Penyebab Bruno Fernandes Dicadangkan saat Man United Kalah 0-3 dari Bournemouth

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |14:14 WIB
Bukan karena Kritik Taktik Michael Carrick, Ini Penyebab Bruno Fernandes Dicadangkan saat Man United Kalah 0-3 dari Bournemouth
Pemain Manchester United, Bruno Fernandes. (Foto: Instagram/manutd)
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MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick mengambil langkah mengejutkan saat menjamu Bournemouth di laga lanjutan Liga Inggris 2026-2027, pada Minggu 25 Oktober 2026. Carrick secara berani memutuskan untuk mencadangkan sang kapten, Bruno Fernandes, dari starting eleven, bahkan tak memainkan hingga pertandingan berakhir 0-3 untuk kemenangan tim tamu.

Keputusan ini diambil menyusul sorotan tajam yang mengarah kepada gelandang asal Portugal tersebut. Di tengah pekan sebelumnya, Fernandes sempat melontarkan kritik terbuka terhadap taktik staf pelatih usai kekalahan telak 1-4 dari Como 1907 di ajang Liga Champions 2026-2027.

1. Alasan Taktis

Kritik tersebut memicu perdebatan luas di kalangan pengamat sepak bola. Meski demikian, Carrick menegaskan pencadangan sang kapten murni didasari oleh pertimbangan teknis di atas lapangan, bukan semata-mata karena kontroversi yang terjadi.

Dalam wawancaranya sebelum pertandingan kepada Sky Sports, Carrick menjelaskan bahwa pemilihan susunan pemain selalu melibatkan keputusan sulit demi mendapatkan performa terbaik tim. Ia menilai ada banyak opsi tersedia untuk meracik strategi yang tepat.

Michael Carrick
Michael Carrick

"Anda memiliki banyak pilihan untuk dipilih, ini selalu menjadi keputusan yang sulit (untuk mencadangkan Fernandes)," ungkap Carrick kepada Sky Sports, dikutip dari Sportsmole, Senin (26/10/2026).

Carrick menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil demi kebaikan tim secara keseluruhan guna menghadapi perlawanan ketat dari Bournemouth.

"Kami harus membuat apa yang kami rasa sebagai keputusan yang tepat bagi tim untuk mencoba mendapatkan performa yang kami inginkan. Ini murni alasan sepak bola," tegas Carrick.

 

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