Persib Berduka atas Meninggalnya Bobotoh Usai Laga Kontra Garudayaksa, Polisi Turun Tangan

Persib Berduka atas Meninggalnya Bobotoh Usai Laga Kontra Garudayaksa, Polisi Turun Tangan (Instagram/@persib)

JAKARTA - Persib Bandung menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang Bobotoh berinisial ARK usai menyaksikan pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026) malam. Pesan itu disampaikan melalui akun Instagram resminya, @persib, Senin (26/10/2026).

1. Persib Berduka

Persib mengungkapkan duka atas kepergian pendukungnya yang diketahui berasal dari Ciapus, Kabupaten Bogor. ARK diketahui berusia 16 tahun.

“Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Persib atas kepergian seorang Bobotoh asal Bogor usai menyaksikan laga semalam,” tulis Persib.

“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” katanya.

Sementara itu, Polres Bogor menyelidiki kematian seorang remaja berinisial ARK yang ditemukan di Jalan Raya Jakarta–Bogor KM 50, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) malam. Untuk saat ini polisi masih mendalami kronologi kejadian dan mengumpulkan keterangan saksi.

Persib vs Garudayaksa (Dok Persib)

“Iya, informasinya sepulang menonton. Statusnya remaja, makanya tim Polres Bogor masih proses penyelidikan," kata Kasi Humas Polres Bogor Ipda Sigit Wahyudi dalam keterangannya.

Sigit mengatakan polisi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nantinya, keterangan para saksi dan informasi yang terkumpul akan didalami untuk mengungkap kejadian.