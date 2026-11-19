Profil Beckham Putra, Gelandang Persib Bandung yang Dulunya Seorang Kiper

PROFIL Beckham Putra menarik untuk diulas. Apalagi, gelandang Persib Bandung ini dulunya seorang kiper.

Namanya sudah tidak asing lagi di dunia sepakbola Tanah Air karena dikenal sebagai wonderkid Persib Bandung. Pemain bernomor punggung 7 itu memiliki bakat yang kian berkembang dari waktu ke waktu.

Namun, dibalik kiprahnya saat ini, ada awal perjalanan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Lantas, seperti apa sosok dan perjalanan kariernya hingga bisa menembus tim senior Persib?

1. Profil dan Perjalanan Karier Beckham Putra

Beckham Putra memiliki nama lengkap Beckham Putra Nugraha. Ia lahir di Bandung pada 29 Oktober 2001 dan merupakan adik dari Gian Zola, pemain Semen Padang FC.

Beckham memiliki tinggi 173 cm dan bermain dengan kaki kanan sebagai kaki dominannya. Ia lebih dikenal sebagai gelandang, tetapi menurut Transfermarkt posisinya tercatat sebagai penyerang pada sayap kanan.

Kisah Beckham di dunia sepakbola dimulai sejak ia masih kecil. Pada usia 7 hingga 8 tahun, ia sempat menjadi kiper, tetapi posisi itu terasa kurang seru karena harus berlatih sendirian di gawang padahal ingin berlatih bersama pemain lain.

Keinginan tersebut membuatnya pindah menjadi penyerang saat berada di sekolah sepakbola (SSB). Sejak saat itu, ia berlatih dengan serius tanpa meninggalkan bangku sekolah. Pagi harinya belajar di sekolah, lalu siangnya langsung melanjutkan latihan agar tetap berjalan beriringan.

Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, Beckham tercatat bergabung dengan SSB POR UNI Bandung pada 2007 dan pindah ke SSB Saswco pada 2010. Memasuki 2017, ia masuk Diklat Persib dan membela Persib Youth sebelum naik ke Persib U19 pada 1 Juli di tahun yang sama.