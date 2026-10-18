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Pulih dari Cedera, Beckham Putra Siap Menggila di Laga Persib Bandung vs Persik Kediri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |00:10 WIB
Pulih dari Cedera, Beckham Putra Siap Menggila di Laga Persib Bandung vs Persik Kediri
Beckham Putra siap tampil menggila di laga Persib Bandung vs Persik Kediri (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Beckham Putra akhirnya pulih dari cedera. Ia kini siap menggila pada laga Persib Bandung vs Persik Kediri di pekan kelima Super League 2026-2027.

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Pertandingan akan dimulai pada Minggu (18/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Sudah Bugar

Beckham Putra (Instagram/@beckham_put7)

Jelang laga tersebut, Beckham terlihat sudah melahap sesi latihan terakhir secara penuh. Bahkan, pemain kelahiran Bandung itu menambah porsi dengan pelatih fisik Karlo Reinholz.

Hal itu menandakan kondisi Beckham sudah 100% bugar. Pesepakbola yang akrab disapa Etam tersebut menyatakan siap untuk turun saat menghadapi Persib.

“Alhamdulillah, sudah mengikuti tes bersama Coach Karlo dan para fisioterapis. Kemarin saat tim libur, saya juga tetap berlatih untuk meningkatkan kondisi,” kata Beckham, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu (18/10/2026).

 

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