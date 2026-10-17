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Absen 10 Pekan, Sandy Walsh Girang Akhirnya Debut Bareng Persib Bandung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |14:25 WIB
Absen 10 Pekan, Sandy Walsh Girang Akhirnya Debut Bareng Persib Bandung
Sandy Walsh girang akhirnya bisa bermain lagi buat Persib Bandung (Foto: i.League)
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BANDUNG – Sandy Walsh girang akhirnya bisa bermain lagi buat Persib Bandung. Bek berusia 31 tahun itu sebelumnya harus menepi selama 10 pekan gara-gara cedera.

Walsh belum mencatatkan penampilan debut bersama Persib di laga kompetitif musim ini. Ia langsung dihantam cedera usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus.

1. Langsung 90 Menit

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/persib)

Setelah menepi selama 10 pekan lamanya, Walsh akhirnya kembali merumput. Ia turun dalam laga AFC Champions League 2 2026-2027 melawan The Cong Viettel FC, Rabu 14 Oktober malam WIB.

Hebatnya lagi, Walsh tampil 90 menit dalam laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Pemain kelahiran Brussells, Belgia, itu pun sangat senang bisa kembali bermain.

Apalagi, debut resminya bareng Persib itu berakhir dengan kemenangan 1-0. Walsh semakin antusias menatap lembaran baru dalam kariernya di Kota Bandung.

"Perasaan yang luar biasa, bisa meraih kemenangan (lawan The Cong-Viettel),” kata Walsh, dikutip dari laman resmi i.League, Sabtu (17/10/2026).

 

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