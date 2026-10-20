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Marc Klok Tegaskan Hatinya Biru, Ingin Pensiun Bersama Persib Bandung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:23 WIB
Marc Klok Tegaskan Hatinya Biru, Ingin Pensiun Bersama Persib Bandung
Marc Klok Tegaskan Hatinya Biru, Ingin Pensiun Bersama Persib Bandung (Instagram/@marcklok)
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BANDUNG - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, berharap bisa pensiun bersama klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Ia mengaku memiliki ikatan kuat dengan klub dan suporter Persib yakni Bobotoh. 

1. Ingin Pensiun di Persib

Marc Klok memperkuat Persib Bandung sejak 2021. Pada 2025, ia menekan perpanjangan kontrak bersama Persib Bandung. Kontraknya tersebut bakal berakhir pada 2027.

Bagi Klok, hatinya sudah menjadi biru setelah membela panji Maung Bandung tahun 2021. Banyak cinta yang ia dapatkan bersama Pangeran Biru, terlebih setelah ia mewariskan sejarah juara tiga musim beruntun 2023/24, 2024/25, dan musim lalu 2025/26. Hubungannya bersama klub dan Bobotoh dirasakan sangat melekat. 

“Ya betul (kontrak akan habis), hati saya biru. Saya selalu bilang, saya mau menyelesaikan karier saya di Persib Bandung. Semua sejarah telah kita bikin bersama. Koneksi saya sama klub, sama Bobotoh sangat luar biasa,” tutur Klok, melansir iLeague, Selasa (20/10/2026).

Pemain label Timnas Indonesia ini masih menjadi sosok penting di klub. Ia adalah sosok pemimpin, yang tahu bagaimana kultur klub luar dan di dalam ruang ganti. 

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