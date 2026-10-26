8 Laga Tanpa Kemenangan, Legenda Manchester United Nilai Michael Carrick Bakal Segera Dipecat

JAKARTA - Legenda Manchester United, Gary Neville, menilai Michael Carrick segera dipecat dari posisinya sebagai pelatih Manchester United. Hal ini menyusul serangkaian hasil buruk yang dialami klub berjuluk The Red Devils tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

1. Carrick Segera Dipecat?

Teranyar, tim asuhan Michael Carrick itu kalah 3-0 dari Bournemouth pada paken kedelapan Liga Inggris 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Old Trafford, pada Minggu (25/10/2026), Manchester United kembali menelan kekalahan.

Dalam 8 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Bruno Fernandes dan kawan-kawan tak pernah menang. Rinciannya, Manchester United kalah 5 kali dan seri 3 kali.

Saat ini, Manchester United terjerembab di posisi 16 Liga Inggris 2026-2027 dengan 7 poin alias berjarak 1 poin dari zona degradasi. The Red Devils hanya mampu menorehkan 1 kali kemenangan, 4 imbang, dan 3 kali kalah.

"Akan sangat sulit bagi Michael Carrick untuk terus menjadi manajer Manchester United ke depannya. Itulah masalah yang dihadapi klub saat ini," ujar Gary Neville dalam komentar pertandingan di Sky Sports.

Pelatih Manchester United Michael Carrick (Foto: X/@ManUtd)

"Mereka kemungkinan besar akan memecatnya," ujarnya.

Carrick menunjukkan sikap tegar setelah pertandingan. Namun, tepuk tangan panjang yang ia tujukan kepada para penggemar United usai peluit akhir dibunyikan langsung ditafsirkan sebagai gestur perpisahan.

Carrick berhasil membawa United lolos ke Liga Champions setelah menggantikan Ruben Amorim di tengah musim lalu. Namun, Manchester United kini gagal meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di tengah awal musim yang sangat buruk.

"Musim lalu, menurut saya klub seharusnya mencari manajer terbaik yang bisa mereka dapatkan, bukan memberikan jabatan itu kepada Michael Carrick, karena saya sudah menduga hal seperti ini mungkin terjadi. Situasi ini memburuk dengan sangat cepat, dan klub dalam kondisi kacau," kata Neville.