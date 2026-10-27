Igor Tolic Ungkap Alasan di Balik Performa Apik dan Ketajaman Mariano Peralta di Persib Bandung

BOGOR – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Mariano Peralta. Mantan penggawa Borneo FC tersebut dinilai terus menunjukkan ketajaman serta determinasi tinggi dalam membobol gawang lawan.

Peralta baru saja mencetak gol perdana di ajang Super League 2026-2027 saat membantu Persib meraih kemenangan tipis 2-1 atas Garudayaksa pada pekan ketujuh di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu 25 Oktober 2026. Sebelumnya, pemain asing tersebut telah menyumbangkan dua gol penting, masing-masing di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) dan ASEAN Club Championship (ACC).

1. Analisis Taktik Lawan

Igor Tolic menilai Peralta selalu berusaha memberikan kontribusi terbaiknya dengan mencetak gol demi gol untuk Persib. Namun, dalam kompetisi domestik memang timnya mendapatkan pengawalan ketat sehingga pergerakan pemain tidak leluasa.

"Saya rasa tidak ada beda (cara bermainnya), Peralta adalah pemain yang memiliki kualitas ekstra sebagai pemain. Tapi ada perbedaan ketika bermain di ACL dan liga karena ada lebih banyak ruang," kata Igor Tolic usai laga, dikutip Selasa (27/10/2026).

"Tim yang tampil melawan kami di Liga, selain mereka bermain dengan pressing tinggi, mereka akan bermain low block. Jadi saat bermain melawan tim dengan taktik low block, maka pemain dituntut melakukan usaha tambahan dalam ruang yang kecil," tambahnya.

Mariano Peralta buka keunggulan Persib atas Garudayaksa FC persib

2. Faktor Kelelahan Fisik

Pelatih asal Kroasia itu mengakui bahwa kondisi fisik pemain yang diterpa padatnya jadwal memang mempengaruhi permainan. Pasalnya, kebugaran pemain tidak dalam kondisi 100 persen.