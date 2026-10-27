Update Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang atas Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

UPDATE ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung menang atas Melbourne Victory di matchday ketiga Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB akan diulas Okezone.

Ranking Liga Indonesia mengalami kenaikan tiga posisi dari peringkat 19 ke 16 Asia berkat performa impresif dua wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia musim ini, Persib Bandung dan Borneo FC. Tambahan 6.500 angka membuat Liga Indonesia menempati peringkat 16 Asia dengan 30.309 angka.

Sandy Walsh tampil di laga Persib Bandung vs The Cong-Viettel FC (Foto: i.League)

Jika Persib Bandung menang atas Melbourne Victory, Liga Indonesia mendapatkan tambahan 1.000 angka. Bagaimana jika imbang? Andai imbang, Liga Indonesia meraih 333 angka, sedangkan jika kalah tidak mendapatkan tambahan satu poin pun.

1. Tertahan di Peringkat 16

Jika Persib Bandung menang atas Melbourne Victory, koefisien Liga Indonesia bertambah menjadi 31.309 poin. Namun, tambahan poin itu belum mengubah posisi Liga Indonesia di peringkat 16 Asia.

Liga Indonesia masih tertinggal sekira 3.900 poin dari Liga Vietnam yang menempati peringkat 15 Asia dengan 35.241 angka. Meski posisi belum berubah, setidaknya Liga Indonesia mendekati perolehan angka Vietnam.

Peluang Liga Indonesia melewati ranking Vietnam di akhir musim terbuka lebar. Sebab, dua wakil Vietnam di Asia musim ini mendapatkan hasil kurang bagus.

Cong An Hanoi FC selalu kalah di dua laga awal AFC Champions League Elite 2026-2027. Sementara The Cong Viettel FC, hanya meraup satu poin dari dua laga awal AFC Champions League 2 2026-2027.