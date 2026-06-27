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Mantan Direktur AC Milan Klaim Cristiano Ronaldo Nyaris Gabung Rossoneri!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |01:24 WIB
Mantan Direktur AC Milan Klaim Cristiano Ronaldo <i>Nyaris</i> Gabung <i>Rossoneri</i>!
Cristiano Ronaldo hampir bergabung dengan AC Milan pada 2018 sebelum hengkang ke Juventus (Foto: Instagram/@alnassr)
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MANTAN Direktur AC Milan, Massimiliano Mirabelli, punya pengakuan mengejutkan soal Cristiano Ronaldo. Megabintang asal Portugal itu hampir bergabung pada 2018 sebelum akhirnya pindah ke Juventus!

Jagat sepakbola dikejutkan dengan kepindahan Ronaldo dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2018. Juventus harus menebusnya dengan mahar 100 juta Euro (setara Rp2,03 triliun).

Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/alnassr)

Hengkangnya Ronaldo usai Piala Dunia 2018 itu memang mengagetkan. Pasalnya, ia baru saja mengantar Madrid meraih gelar Liga Champions ke-13 sekaligus yang ketiga secara beruntun.

1. Tertarik Gabung AC Milan

Tidak ada pula yang menyangka Ronaldo hijrah ke Italia. Ternyata, sebelum Juventus, ada klub Negeri Pizza lainnya yang tertarik memakai jasa pemain kelahiran Funchal tersebut, yakni AC Milan!

“Kami mengajukan ide proposal ini, ide ini, dan Cristiano cukup tertarik,” kata Mirabelli, mengutip dari Football Italia, Sabtu (27/6/2026).

“Ketika kami berbicara, saya, (Marco) Fassone, dan juga (Gennaro) Gattuso, Ronaldo bilang, ‘Saya akan datang ke Milan. Saya belum pernah main di Liga Europa, dan saya akan datang untuk memenanginya,’” klaim pria asal Italia itu.

 

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