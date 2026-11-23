Erick Thohir: FIFA Hubungi PSSI soal Kerusuhan Suporter di Sleman

KETUA Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mengungkapkan FIFA telah menghubungi PSSI terkait kerusuhan suporter di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11/2026). Erick Thohir meminta operator liga dan Komite Disiplin (Komdis) PSSI segera melakukan investigasi serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat.

"FIFA sudah menelefon masalahnya," kata Erick Thohir kepada awak media, dikutip pada Senin (23/11/2026).

1. Tidak Ada Toleransi untuk Kekerasan di Sepakbola

Suporter mengamuk kelar laga PSS Sleman vs Arema FC di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Erick Thohir menegaskan tidak ada toleransi terhadap aksi kekerasan dalam sepakbola, terutama jika membahayakan keselamatan wasit, pemain, maupun suporter. Ia menilai keamanan harus menjadi prioritas utama agar pertandingan dapat berlangsung dengan nyaman bagi seluruh pihak.

"Saya secara pribadi menolak kekerasan di sepakbola, apalagi kalau sudah mengancam wasit, pemain, dan tentu antarsuporter. Kita harus memastikan sepakbola ini aman untuk seluruh penonton, peserta pertandingan," ujar Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan telah meminta operator liga dan Komdis PSSI segera menyelidiki kericuhan yang terjadi di Sleman. Ia juga membuka peluang pemberian sanksi berat, termasuk pengurangan poin bagi klub yang terbukti bertanggung jawab.

"Kalau perlu ada pengurangan poin, apakah di tahun ini, tahun depan, saya tidak tahu. Karena saya sudah bilang, kalau di dalam stadion itu sudah pasti hal yang sangat tinggi tingkatan hukumannya," tegas Erick Thohir.

Menurut Erick Thohir, penanganan kekerasan di dalam stadion menjadi kewenangan operator liga dan Komdis PSSI untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi. Sementara itu, insiden yang terjadi di luar stadion perlu ditangani kepolisian berdasarkan kewenangan masing-masing.