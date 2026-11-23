Desak Sanksi Berat dan Proses Hukum Usai Insiden Maguwoharjo, I.League Tuntut Efek Jera bagi Pelaku Kericuhan

JAKARTA – Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (I.League), Ferry Paulus, mendesak Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi berat kepada para pelaku kerusuhan di Stadion Maguwoharjo. Ia menegaskan hukuman tegas yang memberi efek jera mutlak diperlukan demi mencegah insiden serupa kembali terjadi.

Kericuhan terjadi pascalaga PSS Sleman versus Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Jumat 20 November 2026 kemarin. Kerusuhan disinyalir pecah setelah suporter PSS Sleman kecewa akibat kekalahan dari Arema FC 0-3.

Sejumlah suporter yang kecewa kemudian turun ke lapangan. Dalam video yang beredar di media sosial, oknum suporter tersebut terlihat membakar sejumlah barang hingga jaring gawang.

Kericuhan juga menjalar ke area luar stadion ketika para perusuh membakar sejumlah barang. Selain itu, ada juga video yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap suporter tim tamu.

Skuad Arema FC tertahan di Stadion Maguwoharjo (Foto: Arema FC)

1. Dorongan Proses Pidana dan Tindakan Polisi

Ferry mengatakan, berbagai tindakan dalam kericuhan tersebut sudah termasuk ranah kriminalitas. Sebab itu, dia mendorong pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku kerusuhan.

"Kami juga mendukung aparat kepolisian untuk mengusut dan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan maupun perusakan. Ini bukan sekadar persoalan pelanggaran regulasi dan disiplin," tutur Ferry dikutip dari keterangan resmi I.League, Senin (23/11/2026).

"Jika terdapat unsur pidana, harus diproses melalui jalur hukum. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan seperti ini, apa pun alasannya," tambahnya.