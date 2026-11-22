Klasemen Sementara Super League 2026-2027 Setelah Persib Bandung Menang 2-1 atas Bali United

KLASEMEN sementara Super League 2026-2027 setelah Persib Bandung menang 2-1 atas Bali United akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menang dramatis 2-1 atas Bali United dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Sempat tertinggal 0-1 lewat gol Marko Duganzic pada menit 66, Persib Bandung berbalik unggul 2-1 via gol-gol Luka Menalo (79’) dan Mariano Peralta (81’). Berkat kemenangan ini, Maung Bandung naik ke posisi empat klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 19 angka.

Mariano Peralta dan Luka Menalo bantu Persib menang 2-1 atas Bali United. (Foto: Persib.co.id)

Koleksi 19 angka milik Persib Bandung sama persis dengan Bali United dan Madura United di posisi tiga dan lima. Kemudian pertanyaan muncul, kenapa Persib berada di bawah Bali United meski perolehan poin kedua tim sama? Bukannya head-to-head menjadi tolok ukur ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama?

1. Head-to-Head Belum Berlaku

Dalam regulasi yang dikeluarkan, perhitungan head-to-head berlaku ketika tim telah bertemu dua kali. Berhubung Persib Bandung dan Bali United baru bertemu satu kali, head-to-head belum diberlakukan.

Jika head-to-head sudah berlaku, Persib Bandung seharusnya berada di bawah Madura United. Sebab, beberapa pekan lalu, skuad asuhan Igor Tolic kalah di markas Madura United.

Berhubung baru bertemu satu kali, selisih gol yang dijadikan tolok ukur. Bali United mengungguli Persib Bandung dan Madura United karena unggul selisih gol, yakni +16 berbanding +7 (Persib Bandung) dan +5 (Madura United).