Bobotoh Cantik Cimahi Optimistis Persib Bandung Bungkam Bali United, Ini Alasannya!

BOBOTOH asal Kota Cimahi, Adetia Yulianti, optimistis Persib Bandung menaklukkan Bali United pada lanjutan pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/11/2026) pukul 19.00 WIB. Keyakinan itu muncul meski Maung Bandung -julukan Persib Bandung- baru saja bermain pada Kamis 19 November 2026 saat menang 6-0 atas Shan United.

Menurut Adetia, waktu pemulihan yang singkat tidak akan mengurangi kesiapan skuat Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- saat menjamu Serdadu Tridatu -julukan Bali United. Ia menilai padatnya jadwal pertandingan sudah diprediksi dan diantisipasi tim sejak awal.

Adetia yakin Persib Bandung menumbangkan Bali United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)



"Memang hanya jeda sebentar, tapi para pemain pasti sudah kembali siap tempur, dan pelatih pasti sudah menyiapkan strateginya," kata Adetia saat dihubungi Okezone, Minggu (22/11/2026).

1. Modal Hadapi Bali United

Kemenangan besar enam gol tanpa balas pada laga sebelumnya diharapkan menjadi modal kepercayaan diri menghadapi Bali United. Adetia menyebut performa Persib Bandung saat menghadapi tim luar kerap tampil menjanjikan dan berpotensi berlanjut di kompetisi domestik.



"Lawan tim luar, Persib selalu tampil istimewa, apalagi kemarin menang besar 6-0, mudah-mudahan ini jadi pemicu untuk Persib kembali kalahkan Bali United," ujarnya.



Secara posisi di papan klasemen, Adetia mengakui Bali United berada di atas Persib Bandung dan bukan lawan yang mudah. Namun, ia menilai kondisi fisik pemain Persib Bandung belum terkuras habis karena baru menjalani satu laga dalam rangkaian jadwal padat.





"Tapi, jika kondisi Persib saat ini tak terlalu kelelahan karena baru satu kali main di jadwal padat, yakin Persib bisa kalahkan Bali. Meski Bali bermain bagus, pasti Persib akan bermain lebih bagus," tuturnya.