Bertekad Akhiri Puas Kemenangan di Bandung, Bali United Siap Menggila saat Lawan Persib!

BANDUNG – Bali United mengincar hasil maksimal saat melawat ke kandang Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League 2026-2027. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menegaskan tekadnya memutus tren negatif Serdadu Tridatu yang belum pernah menang dalam sembilan pertemuan terakhir kontra Maung Bandung.

Pertandingan Persib Bandung vs Bali United akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu (22/11/2026) pukul 19.00 WIB. Johnny Jansen menyadari timnya menghadapi tantangan berat karena Persib memiliki kualitas pemain dan kedalaman skuad yang mumpuni.

Maung Bandung -julukan Persib- juga mempunyai catatan sembilan laga tanpa kekalahan dari Bali United. Tim besutan Igor Tolic itu membukukan empat kemenangan dan lima kali imbang dalam sembilan pertemuan terakhir melawan Bali United.

Tak ayal, Jansen menilai Persib merupakan salah satu tim kuat di kompetisi musim ini. Meski demikian, pelatih asal Belanda tersebut optimistis Bali United mampu memberikan perlawanan setelah menjalani persiapan matang.

“Ya, fakta itu menunjukkan sesuatu tentang Persib. Persib memiliki banyak kualitas. Menurut saya, mereka adalah tim yang bagus tahun ini pun mereka memiliki tim yang kuat dengan banyak kualitas," ujar Jansen dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (22/11/2026).

Bali United. baliunitedfc

1. Analisis Kekuatan Serang Persib

“Namun, kami telah melakukan persiapan dengan sangat baik dan kami ingin mengakhiri rentetan kemenangan mereka atas kami. Jadi, semoga besok (hari ini) kami bisa menghentikannya, Kami telah bersiap dengan sangat matang sehingga kami akan siap untuk meraih tiga poin di Bandung,” tambahnya.

Selain berusaha memutus dominasi Persib, Bali United juga menaruh perhatian terhadap kekuatan lini serang tuan rumah. Bek Bali United, Thomas Lam, mengungkapkan timnya telah melakukan analisis untuk mempelajari kelebihan dan kelemahan para pemain Persib sepanjang pekan.

Persib memiliki sejumlah pemain ofensif yang berpotensi memberikan ancaman, di antaranya Balsa Sekulic, Mariano Peralta, Barros, dan Luka Menalu. Thomas Lam menilai lini pertahanan Bali United harus tampil disiplin untuk meredam pergerakan para penyerang tersebut.