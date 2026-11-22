Terungkap, Ini Penyebab Persija Jakarta Gagal Kalahkan PSM Makassar

PAREPARE – Hasil imbang 1-1 yang diraih Persija Jakarta saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sabtu 21 November 2026 malam, diwarnai catatan tajam dari kubu tuan rumah. Pelatih PSM, Darije Kalezic, mengapresiasi semangat Ewako dan kedisiplinan taktik anak asuhnya, yang membuat akhirnya Persija gagal meraih kemenangan.

Darije mengakui laga menghadapi pemuncak klasemen tersebut berlangsung berat, terlebih Juku Eja tampil tanpa sejumlah pilar seperti Aguero, Stefan Jevtovski, dan Mufli. Meski pincang, ia menilai kerja sama kolektif serta ketertiban strategi mampu menutup celah kualitas di atas lapangan.

"Tentu saja kami sudah memperkirakan pertandingan yang sangat berat melawan Persija. Kami juga dalam kondisi tidak diuntungkan karena bermain tanpa Aguero, Stefan Jevtovski dan Mufli,” kata Darije, mengutip dari laman resmi PSM, Minggu (22/11/2026).

“Namun, saya percaya pada semangat Ewako dan jiwa pantang menyerah para pemain saya. Kedisiplinan taktik tim di lapangan mampu mengompensasi semua perbedaan kualitas yang ada," tambahnya.

1. PSM Banyak Buang Peluang

Sepanjang pertandingan, PSM Makassar berulang kali menekan pertahanan Persija dan menciptakan tujuh hingga delapan peluang bersih, termasuk situasi satu lawan satu melawan kiper serta peluang di depan gawang kosong. Darije menyayangkan kegagalan menyelesaikan peluang-peluang tersebut yang membuat timnya gagal meraih kemenangan telak.

PSM Makassar vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

"Semua orang yang menyaksikan laga ini tahu bahwa seharusnya kami bisa menang dengan margin gol yang besar. Tidak ada satu pun tim di kompetisi musim ini yang mampu menciptakan peluang satu lawan satu sebanyak yang kami lakukan melawan Persija,” sambung Darije.

“Ini pencapaian luar biasa dari para pemain, meski kami tetap membutuhkan ketajaman penyelesaian akhir (finishing) untuk mengonversinya menjadi gol," lanjutnya.